Changan объявила о старте серийного производства новейшего кроссовера

Как известно, моторшоу в Женеве отменили из-за эпидемии коронавируса, поэтому премьера китайской новинки, как и многих других авто, прошло в онлайн-режиме. А уже через две недели ребята из Поднебесной поставили Changan Uni-T на конвейер.

Любопытно, что не внешность авто оказалась основной «фишкой» новинки. Паркетник оснастили системой автопилотирования третьего уровня из шести возможных. Как утверждает автостроитель, машина может сама передвигаться по трассе с разметкой. Такой автопилот умеет распознавать дорожные знаки, видит другие авто в потоке, пешеходов и велосипедистов, распознает препятствия и следит за уровнем усталости водителя: модель вооружена множеством камер, а также коротковолновых и ультразвуковых датчиков. Тем не менее, без «рулевого» Uni-T на дорогу все-таки нельзя выходить: в условиях городского движения или в аварийной ситуации управление машиной водитель должен брать на себя.

Как ни странно, авто — не гибрид и не электрокар. По его капотом трудится 1,5-литровый турбомотор мощностью 180 л. с. в сочетании с семискоростным «роботом» о двух сцеплениях. Габаритами Changan Uni-T сопоставим с бюджетным CS55, чьи продажи стартовали в России в декабре 2019 года. Итак, новейший кроссовер в длину дотягивает до 4515 мм, в ширину — до 1870 мм при высоте в 1565 мм и колесной базе в 2710 мм.