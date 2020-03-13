Могут ли лишить «прав» за болты с отражателями на номерах машины

Красивые болтики для крепления номерных знаков можно купить в любом автомагазине и в интернете. На выбор их предлагают с белыми и красными катафотами на «головках», а то и вовсе набором, состоящим из двух белых и двух красных отражателей. А чтобы окончательно убедить в их нужности любителей «украшательств», яркую картинку с товаром продавцы сопровождают рекламным описанием в стиле: «Наши светоотражающие болты выделят вас в потоке и сделают заметнее в темное время суток».

Что ж, оно, конечно же, так. Но было бы намного лучше, если покупателям еще и напоминали, как правильно устанавливать такие болты. Ведь есть те, кто никогда в жизни не читал ПДД, и уж тем более не заглядывал в ГОСТы, в которых, кстати, все очень доходчиво разъяснено.