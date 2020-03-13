Могут ли лишить «прав» за болты с отражателями на номерах машины

Красивые болтики для крепления номерных знаков можно купить в любом автомагазине и в интернете. На выбор их предлагают с белыми и красными катафотами на «головках», а то и вовсе набором, состоящим из двух белых и двух красных отражателей. А чтобы окончательно убедить в их нужности любителей «украшательств», яркую картинку с товаром продавцы сопровождают рекламным описанием в стиле: «Наши светоотражающие болты выделят вас в потоке и сделают заметнее в темное время суток».
Что ж, оно, конечно же, так. Но было бы намного лучше, если покупателям еще и напоминали, как правильно устанавливать такие болты. Ведь есть те, кто никогда в жизни не читал ПДД, и уж тем более не заглядывал в ГОСТы, в которых, кстати, все очень доходчиво разъяснено.
И поможет ему в этом ГОСТ 50577−93, а именно п. 5 приложения «И», в котором дословно написано, что: «для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия». Другими словами, если вам удастся убедить инспектора ГИБДД в том, что белые катафоты на болтах спереди — это законно, то болты с красными светоотражающими «шляпками» абсолютно точно нарушают п. 7.15 в перечне неисправностей и попадают под санкции в виде штрафа 500 рублей (либо устное предупреждение) согласно ч. 1 ст.12.5 КоАП РФ, запрещающую эксплуатацию авто при наличии условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.
А вот крепить номера рамкой — законно. И никто вас за это не накажет. Впрочем, если у вас кроссовер или внедорожник, то для верности номерные знаки лучше прикрутить на болтики — так будет спокойней при проездах глубоких луж и бродов, где номерные знаки имеют свойства выпадать из рамок. Но только на этот раз выбирайте болты правильного цвета.