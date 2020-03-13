Могут ли лишить «прав» за болты с отражателями на номерах машины

Фото drive2.ru
Была бы наша водительская воля, мы бы украшали свои автомобили не хуже индусов или пакистанцев. Однако ГИБДД грозит отечественному автомобилисту пальчиком, ГОСТами и ПДД, благодаря чему машины в России выглядят более-менее опрятно. И все же иногда так хочется добавить на «родимую» хоть какое-то украшательство, пусть даже совсем крохотное. Например, болтики с отражателями на номерных знаках. Вряд ли за это накажет «гаишник». Или накажет? Портал «АвтоВзгляд» разобрался в вопросе.

Красивые болтики для крепления номерных знаков можно купить в любом автомагазине и в интернете. На выбор их предлагают с белыми и красными катафотами на «головках», а то и вовсе набором, состоящим из двух белых и двух красных отражателей. А чтобы окончательно убедить в их нужности любителей «украшательств», яркую картинку с товаром продавцы сопровождают рекламным описанием в стиле: «Наши светоотражающие болты выделят вас в потоке и сделают заметнее в темное время суток».

Что ж, оно, конечно же, так. Но было бы намного лучше, если покупателям еще и напоминали, как правильно устанавливать такие болты. Ведь есть те, кто никогда в жизни не читал ПДД, и уж тем более не заглядывал в ГОСТы, в которых, кстати, все очень доходчиво разъяснено.

  • Фото drive2.ru
  • Фото drive2.ru
Так, например, за то, что водитель прикрутил оба номера красными болтами, гаишник имеет полное право лишить его «прав» по ч. 3 ст. 12.5 КоАП РФ. А позволяет ему сделать это п. 3.6 ПДД, в котором сказано, что спереди должны быть установлены световые приборы и светоотражающее катафоты исключительно белого цвета. Но даже если вы выполнили п.3.6 ПДД, прикрутив передний номер белыми болтами, а задний — красными, то дотошный «гаишник» все равно может наказать вас на 500 рублей.

И поможет ему в этом ГОСТ 50577−93, а именно п. 5 приложения «И», в котором дословно написано, что: «для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия». Другими словами, если вам удастся убедить инспектора ГИБДД в том, что белые катафоты на болтах спереди — это законно, то болты с красными светоотражающими «шляпками» абсолютно точно нарушают п. 7.15 в перечне неисправностей и попадают под санкции в виде штрафа 500 рублей (либо устное предупреждение) согласно ч. 1 ст.12.5 КоАП РФ, запрещающую эксплуатацию авто при наличии условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.

  • Фото drive2.ru
  • Фото drive2.ru

А вот крепить номера рамкой — законно. И никто вас за это не накажет. Впрочем, если у вас кроссовер или внедорожник, то для верности номерные знаки лучше прикрутить на болтики — так будет спокойней при проездах глубоких луж и бродов, где номерные знаки имеют свойства выпадать из рамок. Но только на этот раз выбирайте болты правильного цвета.

штрафы, лишение прав, ПДД, КоАП, ГИБДД, тюнинг
14 марта 2020
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