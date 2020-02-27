Аварии на круговом движении, от которых не застрахован даже опытный водитель

Пожалуй, чаще всего аварии на круговом перекрестке случаются в районе выездов. Когда драйверы норовят съехать с «круга» сразу из левой полосы. При этом они либо не замечают машин, двигающихся правее, либо считают, что те обязаны их пропустить.

Помеха справа

Хотя правило «помехи справа» при перестроении между полосами на круговом перекрестке действует точно также как и на любой другой дороге. И точно так же, как и на любом другом перекрестке, перед поворотом вправо машина должна заранее занять крайнее правое положение — а не «косить ряды» из крайне левого в крайне правый. Подобный маневр — прямая провокация ДТП. Но именно на круговых перекрестках многие водители об этом почему-то забывают.

Ну, нужно мне!

Впрочем, возможна и еще более безобразная аварийная ситуация. После нее на «разборе полетов» в группе административной практики местного отделения ГИБДД также «мусолится» пункт 8.4 ПДД, оговаривающий, кто и кому должен уступать при перестроении машин между полосами. Происходит это, когда лихой «пилот» норовит пересечь «круг» по максимально короткой траектории. Ну, нужно человеку проехать круговой перекресток прямо, вот он и едет: по факту просто объезжая газончик в центре — практически поперек разметки полос, «подрезая» всех и вся. Но пытаясь сэкономить несколько секунд таким образом, «гонщик» зачастую теряет куда больше времени на оформление ДТП, произошедшее по его вине.