Новый Haval H5 меняет фирменный стиль бренда и превращается в кроссовер

Судя по фото, дизайнеры отказались от плавных и «зализаных» форм кузова в пользу более угловатой внешности. Видно, что создатели стремились дистанцировать модель от других кроссоверов и внедорожников Haval. Вероятно, с H5 производитель решился на смену фирменного стиля. Если так, то предположим, что все новые модели компании в будущем станут более брутальными.

Что касается технических подробностей, то их пока нет. Ожидается, что модель получит новую платформу, а так же лишится рамы, превратившись в полноценный кроссовер. Если так, то новость не очень хорошая. Вспомним Nissan Pathfinder, который пошел по тому же пути. В результате он растерял славу настоящего «проходимца», а популярным так и не стал.

Надеемся, что китайцы не повторят ошибок своих конкурентов из Японии. Ведь в России H5 знают именно, как полноценный рамный внедорожник. Ломать этот имидж — себе дороже.