Только для избранных: в Россию едет редчайший BMW X7

Салон лимитированного BMW X7 полностью отделан кожей Merino, а потолок обтянут алькантарой. На российском рынке кроссовер появится только в 7-местном варианте.

Учитывая сравнительно небольшой тираж машины, в список оснащения вошло все то, что только может быть установлено в Х7. Это лазерные фары, аудиосистема Bowers & Wilkins, тормозная система M Sport, функция массажа для передних сидений и многое другое.

Цена — под стать оснащению. За дизельный M50d (400 л. с., 760 Нм) попросят 11 810 000 рублей, а за бензиновый M50i (530 л. с., 750 Нм) — 11 970 000 рублей. То есть доплата за эксклюзивность богатый набор оборудования — сразу 3 000 000 рублей.

Интересно, что «обычные» BMW X7 выпускаются на мультибрендовом заводе «Автотор», расположенном в Калининграде. Однако Dark Shadow Edition будет приходить в нашу страну строго из США.