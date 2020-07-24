Только для избранных: в Россию едет редчайший BMW X7

Фото: BMW
Новый BMW X7 Dark Shadow Edition будет окрашен в фирменный цвет «морозный арктический серый металлик». Также опознать эксклюзивную новинку поможет особая отделка кузова, плюс черные матовые диски диаметром 22 дюйма. Всего ожидается полсотни таких машин.

Салон лимитированного BMW X7 полностью отделан кожей Merino, а потолок обтянут алькантарой. На российском рынке кроссовер появится только в 7-местном варианте.

Учитывая сравнительно небольшой тираж машины, в список оснащения вошло все то, что только может быть установлено в Х7. Это лазерные фары, аудиосистема Bowers & Wilkins, тормозная система M Sport, функция массажа для передних сидений и многое другое.

Цена — под стать оснащению. За дизельный M50d (400 л. с., 760 Нм) попросят 11 810 000 рублей, а за бензиновый M50i (530 л. с., 750 Нм) — 11 970 000 рублей. То есть доплата за эксклюзивность богатый набор оборудования — сразу 3 000 000 рублей.

Интересно, что «обычные» BMW X7 выпускаются на мультибрендовом заводе «Автотор», расположенном в Калининграде. Однако Dark Shadow Edition будет приходить в нашу страну строго из США.

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24 июля 2020
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