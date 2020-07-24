За что россияне ругают Geely Atlas

Фото avtovzglyad.ru
Российское подразделение марки Geely решило нарисовать портрет владельца кроссовера Atlas. По итогам онлайн-опроса, проведенного аналитическим агентством «Автостат», выяснилось, что машину хвалят за дизайн, соотношение цены и качества, а также за отсутствие аналогов в этом ценовом диапазоне.

При этом россияне, купившие «китайца», параллельно засматривались на KIA Sportage (его изучали 27% респондентов) и Hyundai Creta (24,7%). В меньшей степени участники опроса интересовались паркетниками Ford Kuga (16,9%), Hyundai Tucson (15,6%) и Haval H6 (14,3%). И сейчас они уверены, что приобрели современный, комфортный и красивый автомобиль. Так, за дизайн интерьера и экстерьера этот Geely получил 94,7 и 92,4 балла соответственно (из 100 возможных). Достоинствами также были названы управляемость и устойчивость на дороге (90 баллов).

Разумеется, нашлись детали, которые публике не понравились. Так, жалобы поступили на шумоизоляцию (83,2 балла), стойкость лакокрасочного покрытия (77,7) и динамику разгона (57,4). Однако все эти минусы не повлияли на позитивное восприятие китайского бренда. 75% автовладельцев готовы рассматривать автомобили Geely в качестве следующей покупки.

Напомни кстати, что в 2021 году в пару к нынешнему «Атласу» выйдет Geely Atlas Pro. Как сообщал «АвтоВзгляд» ранее, внешне новинка сильно отличается от своего дореформенного собрата. Однако некоторое время оба автомобиля будут присутствовать на рынке вместе.

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24 июля 2020
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