За что россияне ругают Geely Atlas

При этом россияне, купившие «китайца», параллельно засматривались на KIA Sportage (его изучали 27% респондентов) и Hyundai Creta (24,7%). В меньшей степени участники опроса интересовались паркетниками Ford Kuga (16,9%), Hyundai Tucson (15,6%) и Haval H6 (14,3%). И сейчас они уверены, что приобрели современный, комфортный и красивый автомобиль. Так, за дизайн интерьера и экстерьера этот Geely получил 94,7 и 92,4 балла соответственно (из 100 возможных). Достоинствами также были названы управляемость и устойчивость на дороге (90 баллов).

Разумеется, нашлись детали, которые публике не понравились. Так, жалобы поступили на шумоизоляцию (83,2 балла), стойкость лакокрасочного покрытия (77,7) и динамику разгона (57,4). Однако все эти минусы не повлияли на позитивное восприятие китайского бренда. 75% автовладельцев готовы рассматривать автомобили Geely в качестве следующей покупки.

Напомни кстати, что в 2021 году в пару к нынешнему «Атласу» выйдет Geely Atlas Pro. Как сообщал «АвтоВзгляд» ранее, внешне новинка сильно отличается от своего дореформенного собрата. Однако некоторое время оба автомобиля будут присутствовать на рынке вместе.