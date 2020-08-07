Китайский FAW Bestune T77 готов создать в России конкуренцию Volkswagen Tiguan

Фото: FAW
Китайская компания FAW расширит российский ассортимент моделей компактным кроссовером Bestune T77. Это одноклассник Volkswagen Tiguan: при длине 4,5 метра китайский паркетник лишь на 4 сантиметра длиннее «немца».

Из-за богатого оснащения именно T77 — самая дорогая модель марки FAW. Внешне «семьдесят седьмой» радикально отличается от остальных автомобилей бренда. У него агрессивные рубленые формы, а фирменным цветом заявлен огненно-оранжевый — похожей эмалью часто красят автомобили Lamborghini.

Неужели новинка из КНР станет конкурентом «Тигуану» не только по габаритам и оснащению, но и по цене?

Под капотом китайской версии стоит бензиновый турбомотор объемом 1,2 литра (143 л. с.), с которым могут быть состыкованы или 5-ступенчатая механика или 7-ступенчатый преселектив. И, как стало известно, этот же двигатель приедет в Россию.

Кстати, у машин для Поднебесной над передней панелью парит голографический помощник, понимающий голосовые команды. Но будет ли голограмма в российских авто — неизвестно. Старт продаж новинки намечен на конец года.

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7 августа 2020
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