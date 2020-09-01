В России запатентовали турецкий кроссовер TOGG

На самом деле, оформление охранных документов для нас не означает ровным счетом ничего. Скажем, Nissan и другие марки патентуют большую часть своих разработок во всех регионах присутствия — это обычная процедура, чтобы защитить права на интеллектуальную собственность. То есть «оформление патента» не равно «началу продаж».

Что касается конкретно бренда TOGG, это проект нового национального турецкого автомобиля. Первый прототип президент страны Реджеп Тайип Эрдоган представил ещё под занавес прошлого года. Весной марка показала дизайн своего первого кроссовера, который нарисовали специалисты ателье Pininfarina. Сама машина появится примерно через 2 года.