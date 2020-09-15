В России состоялась премьера сразу двух новинок от Audi

Audi e-tron ‒ первый полностью электрический кроссовер марки, который построили на всефольксвагеновской кроссоверной платформе MLB Evo. Электрокар можно заряжать, как от обычной розетки, так и от специальной зарядной станции. Цена на автомобиль начинается от 5 768 000 рублей.

Что касается Audi SQ8, то его концепт впервые представили публике 9 января 2017 года на Североамериканском международном автосалоне в Детройте, а премьера серийной модели прошла в мае 2018 года в Китае. Пусть и с опозданием, но горячий немец добрался и до России.

Под капотом Audi SQ8 работает наддувный дизельный V8 объёмом 4 литра мощностью 422 л. с. Стоимость машины стартует от 7 185 000 рублей.