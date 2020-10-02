Объявлена дата дебюта новейшего кроссовера Renault

Информации о новинки от Renault практически нет. Что, впрочем, оправданно — модель рассекретят в рамках презентации. Пока же нам остается довольствоваться лишь тизером и парочкой неподтвержденных слухов.

Так, по некоторым сведениям, полностью электрический кроссовер cвоими габаритами окажется чуть меньше Renault Captur. Автомобиль освоит «тележку» CMF-EV, созданную исключительно для электрокаров. Ожидается, что запаса хода паркетнику без дополнительной зарядки хватит для преодоления 600 километров пути.

В продаже «зеленый» SUV появится в будущем году. А вот докатится ли он до России — большой вопрос. Как мы знаем, электромобили в нашей стране не чествуют. Во-первых, они банально дорого строят, а во-вторых, отсутствует инфраструктура для повседневной эксплуатации такого транспорта. Нам лучше подавай новенький Duster, которого давненько все уж заждались.