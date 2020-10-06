Новый Kia Sorento: объявлены цены для России

Интересно, что для переднеприводных кроссоверов создана одна-единственная комплектация. К полному приводу базовым назначено чуть более «упакованное» исполнение Comfort, дополненное подогревом сидений второго ряда, багажными рейлингами, светодиодными противотуманками и передним парктроником. Цена — от 2 309 900 рублей.

Турбодизель 2.2 CRDi нового поколения (199 л. с.), с которым состыкован восьмиступенчатый «робот», — это минимум 2 589 900 рублей. В этом случае начальной комплектацией является Luxe — с «кожаным» салоном, кнопкой запуска двигателя, системой бесключевого доступа, электроприводом крышки багажника и 18-дюймовыми колесами.

Самый дорогой вариант (дизельный мотор, комплектация Premium+) будут продавать за 3 149 900 рублей, а значит, за него придется платить "налог на роскошь'. Хотя это, видимо, еше не предел, ведь вскоре гамму должен пополнить бензиновый 6-цилиндровый атмосферник объемом 3,5 литра (249 л. с.). И многие захотят дождаться именно его!