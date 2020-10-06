Новый Kia Sorento: объявлены цены для России

Если нынешний Kia Sorento Prime предлагается от 2 125 000 рублей, то новый (уже без приставки Prime) будет стоить 2 149 900. Это версия со 180-сильным мотором 2.5 MPI, шестиступенчатым автоматом и передним приводом. У такой машины — шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, электропривод водительского кресла, подогрев передних сидений и руля, светодиодные фары, датчики света и дождя, круиз-контроль и камера заднего вида.
Интересно, что для переднеприводных кроссоверов создана одна-единственная комплектация. К полному приводу базовым назначено чуть более «упакованное» исполнение Comfort, дополненное подогревом сидений второго ряда, багажными рейлингами, светодиодными противотуманками и передним парктроником. Цена — от 2 309 900 рублей.
Турбодизель 2.2 CRDi нового поколения (199 л. с.), с которым состыкован восьмиступенчатый «робот», — это минимум 2 589 900 рублей. В этом случае начальной комплектацией является Luxe — с «кожаным» салоном, кнопкой запуска двигателя, системой бесключевого доступа, электроприводом крышки багажника и 18-дюймовыми колесами.
Самый дорогой вариант (дизельный мотор, комплектация Premium+) будут продавать за 3 149 900 рублей, а значит, за него придется платить "налог на роскошь'. Хотя это, видимо, еше не предел, ведь вскоре гамму должен пополнить бензиновый 6-цилиндровый атмосферник объемом 3,5 литра (249 л. с.). И многие захотят дождаться именно его!