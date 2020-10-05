На неплательщиков штрафов ГИБДД начались полицейские облавы по месту жительства

Суть московского ноу-хау «работы с должниками» по штрафам ГИБДД осветили в соцсетях граждане-неплательщики из муниципального округа «Филевский парк». Они попали в этот переплет в минувшие выходные. В спецоперации были задействованы участковые полицейские. Они ходили по адресам проживания граждан, накопивших неоплаченные штрафы за нарушения ПДД с камер автоматической фиксации.
Если участковый заставал такого человека дома (в субботу или воскресенье это более вероятно сделать, нежели в рабочий день), начиналось шоу. Полицейский объявлял, что тот не платит штрафы, вызывал наряд коллег-патрульных из районного отдела, который отвозил проштрафившегося автомобилиста туда. Затем в отделение приезжала машина с нарядом ДПС и везла человека в местное «гнездо» ГИБДД, где с него зачем-то брали письменные объяснения о причинах неуплаты, и требовали подписать постановления с просроченными штрафам. После этого отпускали.
Попавшие в этот конвейер автомобилисты рассказывают, что ради «спецоперации» райотдел полиции в выходной день вызвал на службу всех кого мог: от кабинетных сотрудников, до патрульных и участковых. Последние бегали по «адресам», а машины ППС и ДПС носились туда-сюда развозя и доставляя из дома и отделов полиции попавшихся. Глубинный смысл этого аврала был недоступен никому из участников, включая исполнителей в погонах. Последние объясняли произошедшее неким указанием руководства.
Надо полагать, от руководства УВД Москвы — районное полицейское начальство само, по собственной инициативе, «шухер» подобного масштаба устроить вряд ли бы осмелилось. Осталось понять смысл «операции в Филях».
Обычно неоплаченные в течении двух месяцев штрафы передаются приставам, которые списывают их с банковских счетов нарушителей. Сильно сомневаемся, что в «Филевском парке» проживает настолько мног неплательщиков без счетов в банке, что потребовалось масштабное применение полиции. Почему же государство в лице ГИБДД решило не ходить проторенной дорожкой?
Дело в том, что за неуплату штрафа по статье 20.25 КоАП РФ полагается еще один штраф — в двойном объеме от выписанного первоначально. То есть, допустивший неоплату, в конечном счете заплатит за нарушение втрое больше. Просрочишь 500-рублевое письмо счастья — через несколько месяцев с тебя сдерут 1500 рублей.
Но есть один нюанс. Наложить взыскание по 20.25 КоАП может только суд. А для этого в протоколе о нарушении должна быть присутствовать подпись нарушителя, доказывающая, что он знал о наложенном взыскании и сознательно его не выполнил. Вот неплательщиков и собирали по району — чтобы получить их подписи и направить дела в суд.
Таким образом, каждый, кого «замели» вышеописанным образом в ГИБДД, выплатит в столичный бюджет сумму втрое больше первоначальной задолженности за нарушение ПДД.
На самом деле, метод, использованный сотрудниками полиции, мягко говоря, не совсем законен. Во-первых, при задержании гражданина (а поездка «в отдел» является именно задержанием) обязательно должен быть составлен соответствующий протокол. Если его нет — жалоба в прокуратуру на нарушение закона. Хоть нервы служивому помотают потом!
Во-вторых, участковый может сколько угодно пытаться проникнуть в вашу квартиру со своими вопросами, — в том числе и по поводу штрафов. Вы не обязаны его пускать. Ели вас хотят видеть в отделении полиции — пусть шлют письменную повестку. Силой проникнуть в ваше жилье правоохранитель, согласно закону «О полиции», может лишь: для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан и их имущества при при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях, для задержания подозреваемого в совершении преступления, для пресечения преступления, для установления обстоятельств несчастного случая.
Неуплата административных взысканий ни в один из этих вариантов не укладывается. Штрафы, конечно, платить надо. Но устраивать чуть ли не «маски-шоу» против мирных граждан — это прямо «ноу-хау» какое-то. С другой стороны, бюджет города во время весенней волны коронавируса недополучил сколько-то миллиардов налогов, все идет к новому тотальному карантину в городе, а денежки нужны…
И что, теперь у нас все средства хороши, чтобы по-максимуму содрать денег с людей? Пока они еще «тепленькие» и денежки у них кое-какие завелись за межкарантинное лето?