На неплательщиков штрафов ГИБДД начались полицейские облавы по месту жительства

Суть московского ноу-хау «работы с должниками» по штрафам ГИБДД осветили в соцсетях граждане-неплательщики из муниципального округа «Филевский парк». Они попали в этот переплет в минувшие выходные. В спецоперации были задействованы участковые полицейские. Они ходили по адресам проживания граждан, накопивших неоплаченные штрафы за нарушения ПДД с камер автоматической фиксации.

Если участковый заставал такого человека дома (в субботу или воскресенье это более вероятно сделать, нежели в рабочий день), начиналось шоу. Полицейский объявлял, что тот не платит штрафы, вызывал наряд коллег-патрульных из районного отдела, который отвозил проштрафившегося автомобилиста туда. Затем в отделение приезжала машина с нарядом ДПС и везла человека в местное «гнездо» ГИБДД, где с него зачем-то брали письменные объяснения о причинах неуплаты, и требовали подписать постановления с просроченными штрафам. После этого отпускали.

Попавшие в этот конвейер автомобилисты рассказывают, что ради «спецоперации» райотдел полиции в выходной день вызвал на службу всех кого мог: от кабинетных сотрудников, до патрульных и участковых. Последние бегали по «адресам», а машины ППС и ДПС носились туда-сюда развозя и доставляя из дома и отделов полиции попавшихся. Глубинный смысл этого аврала был недоступен никому из участников, включая исполнителей в погонах. Последние объясняли произошедшее неким указанием руководства.