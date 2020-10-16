Полуживой SsangYong готовит «полностью новый» Rexton

О том, что над корейской компанией SsangYong сгустились тучи, стало известно минувшим летом. Напомним, что в начале 2011 года большую часть акций выкупил индийский концерн Mahindra. И долгое время все шло неплохо, но затем марка стала показывать серьезные убытки, а поставки машин на экспорт сократилась до минимума. В этих условиях «Махиндра» захотела срочно продать часть акций, а солидному клиенту — даже отдать компанию целиком.

Более того, в деловой прессе появились предположения, будто корейский актив малоинтересен кому бы то ни было и, скорее всего, марка SsangYong вскоре прекратит свое существование. Тем удивительнее, что полуживой бренд анонсировал выход «полностью нового» внедорожника Rexton.

Впрочем, учитывая печальное положение дел, максимум, что могут себе позволить корейцы — это новый кузов на прежнем каркасе со старыми агрегатами. Так ли это, портал «АвтоВзгляд» узнает через несколько недель, когда состоится премьера новинки.