Классический Land Rover Defender попытаются возродить в лимитированной версии

Разговоры о возрождении «Дефендера» начались после того, как под контроль Special Vehicle Operations отошла компания Bowler, известная проектами по тюнингу британских вездеходов. В итоге ей выдали права на использование дизайна классического Defender и энтузиасты взялись за работу пообещав, что в 2021 году покажут автомобиль, созданный в стиле модели 110 Station Wagon.

В основу машины легла трубчатая рама с каркасом безопасности, на который крепят кузовные панели. А под капот инженеры намерены поставить 5-литровый компрессорный V8 от Range Rover Sport SVR мощностью 575 л. с.

Британцы рассчитывают, что их автомобиль будет стоить порядка 200 000 фунтов. Понятно, что при такой цене тираж новинки окажется скромным. Зато покупатели станут обладателями по настоящему эксклюзивного внедорожника.