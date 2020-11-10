Chery предложит россиянам новый кроссовер Tiggo 4 Pro

В первую очередь, модернизация принесет «четверке» новое оформление передней части кузова, а также совсем иной интерьер. Да-да, несмотря на юный возраст модели, китайцы расщедрились на полную переделку салона! И, надо признать, свежая передняя панель смотрится намного органичнее прежней. Плюс от старших Chery «паркетнику» Tiggo 4 Pro перепал полностью сенсорный блок управления микроклиматом.

В плане техники — без сюрпризов. Базовым останется атмосферник объемом 1,5 литра (113 л. с.), к которому могут прилагаться пятиступенчатая «механика» или вариатор. У топовых версий сохранится полуторалитровый турбомотор (147 л. с.) и шестиступенчатый «преселектив». Посередине гаммы версий располагается двухлитровый безнаддувный вариант (122 л. с.) — он тоже предлагает выбрать между «механикой» и вариатором.

Кстати, в России недавно стартовали продажи премиального кроссовера из Поднебесной — Cheryexeed TXL. По замыслу китайцев, модель вышла на поле битвы против топовых «корейцев» и «японцев». Сможет ли она реально это сделать, выяснял портал «АвтоВзгляд».