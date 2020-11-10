Mitsubishi раскрыла характеристики обновленного Eclipse Cross

Также Mitsubishi сообщила, что объем багажника увеличился на 18% — с 310 до 405 литров! Другими достижениями стали офлайновый навигатор и акустическая система под названием Mitsubishi Power Sound System — она имеет 500-ватный усилитель и восемь динамиков.

Чисто бензиновое исполнение «Эклипса» сперва придет в Австралию и Новую Зеландию. После этого премьера состоится на рынках Северной Америки и Японии. Российские перспективы пока не оговариваются, но наш прогноз — старт продаж состоится весной 2021 года.

Напомним, что Eclipse Cross вдобавок обзавелся гибридной версией. Начинку взяли от Mitsubishi Outlander PHEV, но технические характеристики до сих пор скрыты. Хотя мы прекрасно знаем, что подзаряжаемый «Аутлендер» оснащен атмосферным двигателем объемом 2,4 литра и двумя электромоторами на 82 и 90 л. с.