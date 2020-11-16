Nissan рассказал и показал, каким будет новый Qashqai

Сам кузов — полностью новый. Его создатели поспешили отчитаться об одновременном увеличении жесткости на 41% и снижении массы на 60 кг. Доля высокопрочных сталей выросла на 50%, боковые двери, крышка капота и передние крылья теперь выполнены из алюминия, а крышка багажника — из композитного материала.

Продолжают список достижений радикально переработанная подвеска и большой набор электронных ассистентов. Также ниссановцы гордятся тотальной электрификацией: в европейской гамме Nissan Qashqai останутся только гибриды! Впрочем, в России наверняка сохранятся традиционные моторы без электрических надстроек.

Остальные подробности последуют следующей весной, во время европейской премьеры. Хотя российский дебют новинки, скорее всего, состоится позже: как известно, наши «Ниссаны» тщательно адаптируются перед выходом на рынок. (Скажем, к новому модельному году своих кроссоверов производитель улучшил технологию их окраски.)

Кстати, недавно Nissan удивился рекордным продажам своих кроссоверов в России. Как считает портал «АвтоВзгляд», высокий спрос обеспечила не только фирменная кредитная программа, но и обновление главных бестселлеров. Так, Nissan Qashqai получил несколько важных опций, а X-Trail среди прочего примерил отделку сидений алькантарой кофейного цвета.