Nissan рассказал и показал, каким будет новый Qashqai

Первое и главное: новый «Кашкай» сохранит пропорции предшественника, хотя дизайн станет другим. Судя по опубликованным снимкам, модель получит модную нынче «двухэтажную» оптику — светодиодные полоски ходовых огней будут располагаться отдельно от фар. Сами фары перейдут на матричные светодиоды, то есть электроника сможет менять форму светового пучка, чтобы не ослеплять других водителей, но при этом максимально эффективно освещать дорогу.
Сам кузов — полностью новый. Его создатели поспешили отчитаться об одновременном увеличении жесткости на 41% и снижении массы на 60 кг. Доля высокопрочных сталей выросла на 50%, боковые двери, крышка капота и передние крылья теперь выполнены из алюминия, а крышка багажника — из композитного материала.
Продолжают список достижений радикально переработанная подвеска и большой набор электронных ассистентов. Также ниссановцы гордятся тотальной электрификацией: в европейской гамме Nissan Qashqai останутся только гибриды! Впрочем, в России наверняка сохранятся традиционные моторы без электрических надстроек.
Остальные подробности последуют следующей весной, во время европейской премьеры. Хотя российский дебют новинки, скорее всего, состоится позже: как известно, наши «Ниссаны» тщательно адаптируются перед выходом на рынок. (Скажем, к новому модельному году своих кроссоверов производитель улучшил технологию их окраски.)
Кстати, недавно Nissan удивился рекордным продажам своих кроссоверов в России. Как считает портал «АвтоВзгляд», высокий спрос обеспечила не только фирменная кредитная программа, но и обновление главных бестселлеров. Так, Nissan Qashqai получил несколько важных опций, а X-Trail среди прочего примерил отделку сидений алькантарой кофейного цвета.