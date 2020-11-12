Geely раскрыла российские спецификации и цену нового кроссовера Tugella

Новый премиальный кроссовер Geely Tugella создан на модульной платформе СMA (Compact Modular Architecture) в содружестве с инженерами Volvo. Под капотом машины работает 2-литровый четырехцилиндровый наддувный бензиновый мотор отдачей 238 л. с. (350 Нм.), который спарен с восьмиступенчатым «автоматом» Aisin. Силовой агрегат позволяет машине разменивать первую «сотню» всего за 6,9 секунд. А заявленный расход топлива составляет 8,1 л на 100 км в смешанном цикле.

Схема полноприводной трансмиссии стандартна для кроссоверов. В ее основе — электрогидравлическая муфта Borgwarner. Водитель может заблокировать муфту, нажав клавишу, и тогда тяга по осям будет распределяться в пропорции 50:50.

Предусмотрено и пять режимов движения: экономичный, стандартный, спортивный и для езды по снегу или бездорожью.

В комплектации Flagship у машины полностью светодиодная оптика, 20-дюймовые колеса, функция запуска двигателя кнопкой, бесключевой доступ, шесть подушек безопасности и целый ряд электронных помощников водителю. В частности, адаптивный круиз, система определения препятствий на дороге, круговой обзор, восемь парктроников и система контроля за полосой движения. Помимо прочего, новинка похвастает акустической системой с восемью динамиками, панорамной крышей, подстаканниками с обогревом-охлаждением и «теплым» пакетом опций.

Дилеры марки начинают принимать заказы на Tugella уже 16 ноября. Цена на кросс-купе составляет 2 490 990 рублей.