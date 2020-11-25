Почему бюджетные кроссоверы прослужат гораздо дольше дорогих SUV

Начнем с того, что конструкция подвесок премиальных «паркетников» гораздо сложнее, чем у доступных кроссоверов. В дорогих машинах используют многорычажную схему, в то время как у дешевых спереди применяют Мак-Ферсон, а сзади вообще может быть установлена упругая балка. Такое решение хуже с точки зрения управляемости, но лучше в плане надежности. Ведь ту же упругую балку повредить почти невозможно. Разве что специально бить по ней кувалдой.

Идем дальше. Владельцы дешевых машин нередко дополнительно обрабатывают днище своих «железных коней» антикоррозийным покрытием, в то время как хозяин премиальных «жеребцов» вряд ли будет это делать. А зря. Хотя кузова и проходят процедуру катафорезного грунтования на заводе, ржавчина на днище все равно может появиться, ведь реагенты, которыми обильно посыпают наши улицы, никто не отменял. Значит, рыжие пятна появятся в скрытых полостях, а это грозит перерасти в серьезную коррозию с дырами на кузове.

Вспомним и об электрике. В дорогих SUV установлено множество электронных систем и датчиков. Со временем они отказывают, что превращается в настоящую проблему для владельца. Вот поэтому водители вынуждены постоянно гонять машины в сервис, поскольку устранить проблемы без сканеров и спецоборудования невозможно. В дешевых кроссоверах россыпи электроники просто нет. Значит — и ломаться нечему.