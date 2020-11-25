Почему бюджетные кроссоверы прослужат гораздо дольше дорогих SUV

Начнем с того, что конструкция подвесок премиальных «паркетников» гораздо сложнее, чем у доступных кроссоверов. В дорогих машинах используют многорычажную схему, в то время как у дешевых спереди применяют Мак-Ферсон, а сзади вообще может быть установлена упругая балка. Такое решение хуже с точки зрения управляемости, но лучше в плане надежности. Ведь ту же упругую балку повредить почти невозможно. Разве что специально бить по ней кувалдой.
Идем дальше. Владельцы дешевых машин нередко дополнительно обрабатывают днище своих «железных коней» антикоррозийным покрытием, в то время как хозяин премиальных «жеребцов» вряд ли будет это делать. А зря. Хотя кузова и проходят процедуру катафорезного грунтования на заводе, ржавчина на днище все равно может появиться, ведь реагенты, которыми обильно посыпают наши улицы, никто не отменял. Значит, рыжие пятна появятся в скрытых полостях, а это грозит перерасти в серьезную коррозию с дырами на кузове.
Вспомним и об электрике. В дорогих SUV установлено множество электронных систем и датчиков. Со временем они отказывают, что превращается в настоящую проблему для владельца. Вот поэтому водители вынуждены постоянно гонять машины в сервис, поскольку устранить проблемы без сканеров и спецоборудования невозможно. В дешевых кроссоверах россыпи электроники просто нет. Значит — и ломаться нечему.
Наконец, под капот премиальных SUV ставят сложные по конструкции наддувные моторы с алюминиевым блоком цилиндров и цепным приводом ГРМ. Как правило, ресурс таких агрегатов не очень большой. Систему наддува надо менять после 100 000 км пробега, что дорого. Да и цепь изнашивается и требует замены на том же пробеге. Если этого не сделать, двигателю грозит капитальный ремонт.
Что касается бюджетных кроссоверов, то на них стоят атмосферные моторы, у которых чугунный блок цилиндров и ременный привод ГРМ. Такой агрегат проще и долговечнее. Да и ремень с роликами поменять дешевле, чем цепь.
Вот поэтому при схожих условиях эксплуатации бюджетный кроссовер прослужит дольше премиального. Учтите и то, что ресурс дорогих авто сейчас намеренно снижается, ведь маркетологи уже давно подсчитали, через какое время покупатель меняет автомобиль. А раз так, то делать премиум очень надежным просто невыгодно. А вот продлить жизнь дешевой машине — смысл есть. Ведь такие транспортные средства люди эксплуатируют по 15 лет, а то и больше.