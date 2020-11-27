Honda резко повысила цены на кроссовер CR-V

При этом вчерашний бестселлер российского рынка здорово подорожал. В базовой версии модель стала стоить 1 300 000 рублей, а в топовой — 2 939 900. Понятно, что такие ценники не повысили популярность японского автомобиля… Если верить последнему отчету АЕБ, с января по октябрь спрос на «Хонды» упал на 11%, а всего дилеры пристроили лишь 1 304 машины.

Теперь — очередное подорожание на 23—26 тысяч рублей. Благодаря нему начальное исполнение со 150-сильным двухлитровым мотором, вариатором и полным приводом отныне будет предлагаться за 2 350 000 рублей. А желание заполучить двигатель отдачей 186 л. с. и топовую комплектацию облегчит кошелек на 3 000 000 — за такие деньги можно присмотреть «паркетник» классом выше.

Между тем, «Хонды» могли бы стоить дешевле, отмени российские власти утилизационный сбор. Что это и как он влияет на стоимость иномарок, портал «АвтоВзгляд» рассказал весьма подробно.