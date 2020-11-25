«Кама-1»: как будет выглядеть новая «Ока»

Делают «Каму-1» намного быстрее, чем мы ожидали. Буквально через неделю будут закончены испытания опытного образца! А вот дальнейшие перспективы модели не очень понятны, ведь КамАЗ не готов разместить производство электромобилей на своих мощностях:

– В настоящий момент планов по организации производства легковых электромобилей на КамАЗе нет, — прокомментировал ситуацию представитель автогиганта.

Между тем, для выпуска новинки нужны довольно серьезные мощности. Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», в год планируется делать около 20 000 автомобилей — такой тираж на коленке не соберешь. Неужели под этот проект построят новый завод?

Если же продавать хетчбэков меньше, чем заявлено, вырастет цена: сейчас заложено, что она должна составить 1 000 000 рублей. И именно место сборки — первая и главная проблема амбициозной разработки.