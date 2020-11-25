«Кама-1»: как будет выглядеть новая «Ока»

Напомним предысторию. Реинкарнация «Оки» под названием «Кама-1» станет четырехместным трехдверным хетчбэком на электрической тяге. Машинка отличается несущим основанием, на котором возведен трубчатый каркас, обшитый пластиковыми панелями.
Спроектировала автомобиль организация под названием «Центр компетенций НТИ СПбПУ Новые производственные технологии», а заказчиком выступило ПАО «КАМАЗ».
Делают «Каму-1» намного быстрее, чем мы ожидали. Буквально через неделю будут закончены испытания опытного образца! А вот дальнейшие перспективы модели не очень понятны, ведь КамАЗ не готов разместить производство электромобилей на своих мощностях:
– В настоящий момент планов по организации производства легковых электромобилей на КамАЗе нет, — прокомментировал ситуацию представитель автогиганта.
Между тем, для выпуска новинки нужны довольно серьезные мощности. Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», в год планируется делать около 20 000 автомобилей — такой тираж на коленке не соберешь. Неужели под этот проект построят новый завод?
Если же продавать хетчбэков меньше, чем заявлено, вырастет цена: сейчас заложено, что она должна составить 1 000 000 рублей. И именно место сборки — первая и главная проблема амбициозной разработки.
К слову, мы называем «Каму» хетчбэком, хотя сами создатели заявляют свою разработку «компактным городским смарт-кроссовером эконом-класса». Так малышку длиной 3,4 метра именуют из-за большого клиренса и коротких свесов. Но оставим споры вокруг терминологии. Куда важнее, что базовой будет батарея всего на 33 кВт·ч: при движении по трассе ее хватит на 300 км, а в городе со включенными потребителями энергии (вроде кондицонера или отопителя) — 250.
Пока аккумулятор имеет «азиатское происхождение». Однако если модель выйдет на стадию серийного производства, электрические компоненты, включая мотор и батарею, заменят российскими аналогами. И такая постановка вопроса вызывает самые скептические комментарии: «сделают», «заменят», «найдут» — пока «смарт-кроссовер» существует в будущем времени, к нему нельзя относиться серьезно.
Между тем, показать «Каму» публике обещают 10—11 декабря на VII ежегодной национальной выставке ВУЗПРОМЭКСПО-2020. Там же предсерийный образец передадут индустриальному партнеру проекта — КамАЗу. И, видимо, челнинцам предстоит определить дальнейшие перспективы модели. Разумеется, портал «АвтоВзгляд» будет следить за развитием событий.