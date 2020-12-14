Китайцы продали больше 1 000 000 кроссоверов Geely Atlas

Помимо России, автомобиль представлен на 17 рынках, включая Восточную Европу, Южную Америку, Африку, а также страны Юго-Восточной Азии. Каждый месяц своих хозяев находят 20 000 «Атласов», притом снижения спроса не наблюдается нигде!

Более того, вскоре модель накроет новая волна популярности, так как недавно «китаец» пережил большое обновление (очевидно, что рестайлинговый вариант со временем появится и в России).

Отметим, что Geely стала китайской маркой №1 в России, обогнав Haval и Chery. Правда, самым продаваемым автомобилем среди «поднебесных» брендов по итогам ноября оказался Geely Coolray, отодвинувший Atlas на второе место.

Еще одно событие из жизни Geely — российская премьера первого премиум-кроссовер, который у нас будет продаваться под именем Tugella. Он только-только выходит на рынок, но портал «АвтоВзгляд» уже успел проверить, насколько крут этот амбициозный азиат.