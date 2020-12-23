Все проданные Lamborghini Urus отправятся на ремонт

Подвела машину быстроразъемная муфта топливопровода под капотом, которая банально плавится от жара могучей битурбовосьмерки. Это может грозить утечкой бензина, а отсюда и до пожара недалеко! Поэтому «Урусы» спешно призывают на сервис, где им внедрят муфты нового образца.

Еще одна новость из Сант-Агата-Болоньезе — с позитивным оттенком. Только что итальянцы представили настоящий шедевр под названием Lamborghini SC20. Правда, компания сделала всего один уникальный экземпляр этого автомобиля…

Вдобавок заводская команда Lamborghini Squadra Corse решила показать, что получится из заднеприводной версии суперкара Huracan, если доработать ее по гоночным канонам. Портал «АвтоВзгляд» вдумчиво оценил результат проделанной работы.