KIA назвала цену модели Carnival для России

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Обнародована базовая стоимость новой для российского рынка модели KIA Carnival. Бывший в предыдущем поколении просто минивэном, автомобиль в новой своей генерации переименовали в кроссвэн, хотя от кроссовера там, как выясняется, имеется, разве что, лишь приличный дорожный просвет. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.

Самый дешевый KIA Carnival на российском рынке будет стоить не менее 2,6 млн. рублей. Такая машина будет оснащена дизельным двигателем 2.2 CRDi мощностью 200 л. с. и 8-ступенчатым «автоматом».

«В базе» модель получила светодиодные фары головного света, мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном, задние датчики парковки и 17-дюймовые колесные диски, и пакет «теплые опции», в который входят электроподогрев лобового стекла, форсунок стеклоомывателей и передних сидений.

О прочих ценах и комплектациях модели Carnival компания КIA обещает сообщить позднее, в том числе и о варианте с 3,5-литровом бензиновым V6 под капотом.

новинки рынка, новая модель, кроссоверы
28 декабря 2020
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