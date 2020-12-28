KIA назвала цену модели Carnival для России

Самый дешевый KIA Carnival на российском рынке будет стоить не менее 2,6 млн. рублей. Такая машина будет оснащена дизельным двигателем 2.2 CRDi мощностью 200 л. с. и 8-ступенчатым «автоматом».

«В базе» модель получила светодиодные фары головного света, мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном, задние датчики парковки и 17-дюймовые колесные диски, и пакет «теплые опции», в который входят электроподогрев лобового стекла, форсунок стеклоомывателей и передних сидений.

О прочих ценах и комплектациях модели Carnival компания КIA обещает сообщить позднее, в том числе и о варианте с 3,5-литровом бензиновым V6 под капотом.