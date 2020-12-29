Renault начинает дорожные тесты нового кроссовера

Напомним, что концепт с таким же названием увидел свет в середине ноября. Его отличительные особенности: сложный рисунок светодиодной оптики, массивный спойлер на двери багажника и размещенные в центре заднего бампера патрубки выхлопной системы. Судя по всему, все эти дизайнерские решения получила и серийная модель.

Что касается техники, то моноприводный «француз» разделит основные узлы с кроссовером Nissan Magnite, продажи которого стартуют на рынке Индии в ближайшее время. Базовым двигателем должен стать литровый моторчик в 70 л. с., а его надувная версия будет развивать 95 л. с. Трансмиссий две: пятиступенчатая «механика» и вариатор. Не исключено, что в будущем покупателям предложат и другие силовые агрегаты.

Интересно, что Nissan Magnite может добраться до России, ведь изображения этого SUV уже появились в открытой базе Роспатента. Раз так, то к нам могут привести и Renault Kiger, но с более мощным мотором, ведь литровых двигателей наши покупатели просто не понимают. Так что можно ждать, что у нас этот SUV будут продавать со знакомым по «Сандеро» 1,6-литровым двигателем отдачей 82 или 113 л. с.

Если моноприводный субкомпакт действительно получит этот агрегат, то машина вполне способна прижиться на российском рынке. Ведь стильных бюджетных SUV с дорожным просветом в 205 мм у нас по пальцам пересчитать.