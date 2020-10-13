В России запатентовали кроссовер Nissan X-Trail четвертого поколения

В июне компания Nissan представила публике следующую генерацию кроссовера Rogue, более известного в России, как X-Trail. Теперь же японцы запатентовали дизайн машины, ориентированной на наш рынок, который, впрочем, ничем не отличается от облика заокеанской: та же перелицованная радиаторная решетка, зауженные фары, иные бамперы.

Появление сменившего поколение Nissan X-Trail в базе ФИПС вовсе не означает, что новинка тотчас встанет на конвейер — может пройти не один месяц, а то и год. Точные сроки выведения кроссовера пока не называются.

Впрочем, как порталу «АвтоВзгляд» сообщили собственные источники, X-Trail приедет в Россию совершенно точно, и его производство наладят на заводе марки под Питером, где сейчас собирается нынешняя версия.