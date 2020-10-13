В России запатентовали кроссовер Nissan X-Trail четвертого поколения

В июне компания Nissan представила публике следующую генерацию кроссовера Rogue, более известного в России, как X-Trail. Теперь же японцы запатентовали дизайн машины, ориентированной на наш рынок, который, впрочем, ничем не отличается от облика заокеанской: та же перелицованная радиаторная решетка, зауженные фары, иные бамперы.
Появление сменившего поколение Nissan X-Trail в базе ФИПС вовсе не означает, что новинка тотчас встанет на конвейер — может пройти не один месяц, а то и год. Точные сроки выведения кроссовера пока не называются.
Впрочем, как порталу «АвтоВзгляд» сообщили собственные источники, X-Trail приедет в Россию совершенно точно, и его производство наладят на заводе марки под Питером, где сейчас собирается нынешняя версия.
Напомним, что 1 сентября в продажу поступил Nissan X-Trail следующего модельного года. Главное усовершенствование — новые информационно-развлекательные системы. Портал «АвтоВзгляд» уже познакомился с посвежевшим автомобилем — узнать, чем он порадует или огорчит покупателя, можно здесь.
Стартовая цена текущего Nissan X-Trail без учета всевозможных акций — 1 779 000 рублей. В моторную гамму входят бензиновые двигатели на 144 и 171 л. с., а также 130-сильный «дизель». Коробки передач — шестиступенчатая «механика» и вариатор, привод — передний или полный.