Kia привезет в Россию хитовую версию кроссовера Sportage

В Старом Свете Black Edition успел стать настоящим хитом, поэтому российский офис Kia решил поскорее предложить эту машину нашим соотечественникам — старт продаж назначен на 1 февраля. Тогда же будут опубликованы ценники.

Уже известно, что «черной версии» полагаются темный декор кузова, включая даже «подложки» в фарах. А вот цвет кузова не обязательно должен быть антрацитовым: на выбор заявлена палитра аж из семи эмалей. В салоне также применена темная отделка.

Между тем, Kia намерена показать кроссовер Sportage пятого поколения уже в этом году. А на подходе еще две новые модели. Об этом представители компании сообщили на презентации, посвященной глобальному развитию бренда.