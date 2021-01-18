УАЗ прокомментировал слухи о проекте «Патриот-2020»

Сегодня новостные ленты запестрели сенсационными сообщениями от одного из бывших членов команды разработчиков новой полноприводной платформы под брендом Ульяновского автозавода. В них со ссылкой на экс-сотрудника УАЗ Сергея Курдюка, утверждается, что компания «Соллерс» окончательно отказалась от работ над проектом «Патриот-2020», которого Вадим Швецов, контролирующий эту компанию, случайно нарек народным именем «Русский Прадо».

По данным, которые приводит теперь издание «Дром», ряд разработчиков, трудившихся над новым поколением «Патриот», уже уволились с предприятия, либо готовы это сделать.

В связи с этим, портал «АвтоВзгляд» получил комментарий представителя УАЗ о ситуации вокруг «Русского Прадо»: «В период пандемии мы действительно вынужденно заморозили ряд работ по проекту. И сейчас разрабатываем новые график инвестиций и план реализации. Но от стратегической задачи развития новой платформы для внедорожников УАЗ никто не отказывается».