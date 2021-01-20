Свежий Hyundai Santa Fe приедет в Россию с новыми моторами

Hyundai Santa Fe только что прошел обязательную сертификацию. Из полученных документов мы знаем, что на смену атмосферному 2.4 GDI (188 л. с.) пришел совершенно новый мотор 2.5 MPI (180 л. с.) из семейства Smartstream. Парой этому движку послужит 6-диапазонный «автомат». Еще один свежий агрегат — турбодизель 2.2 (200 л. с.), с которым заявлен 8-ступенчатый преселективный «робот».

Таким образом, от дореформенной машины перешел лишь самый мощный двигатель — бензиновый атмосферный V6 объёмом 3,5 литра и отдачей 249 л. с. Для него заготовлен классический 8-ступенчатый «автомат».

Любопытно, что для базовой версии заявлен не только полный, но и передний привод. Правда, скорее всего, это сделано «про запас», а по факту клиентам наверняка предложат лишь исполнения «4х4» — не престало солидной модели иметь лишь пару ведущих колес.

Как и раньше, сборкой кроссоверов займется калининградский завод «Автотор». Остальные подробности мы узнаем совсем скоро, так как российский офис Hyundai вряд ли захочет откладывать премьеру новинки.

Кстати, Hyundai только что показала модель Ioniq 5. Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе марки Hyundai, новый Ioniq 5 приедет и в Россию. Но случится это только в конце этого или даже начале следующего года.