Стала известна дата премьеры новейшего Mitsubishi Outlander

Итак, мировая премьера Mitsubishi Outlander состоится 16 февраля. Помимо самого автомобиля, публике вдобавок презентуют усовершенствованную систему полного првиода Super All-Wheel Control (S-AWC): как уверяет пресс-служба японской марки, последние достижения обеспечат водителю «уверенность и безопасность в любых погодных и дорожных условиях».

Впрочем, папарацци уже подловили новый Mitsubishi Outlander во всей красе. Качество снимков, увы, не самое высокое. Однако даже по этим «пиксельным» фотографиям мы сделали вполне однозначный вывод: следующий «Аут» очень даже хорош собой!

Сперва новинку увидят фанаты из США, Канады и Пуэрто-Рико, а потом — все остальные. И пока она будет добираиться до России, покупатели могут обратить внимание на подновленный Mitsubishi ASX, который портал «АвтоВзгляд» только что выставил против Renault Arkana.