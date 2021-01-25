Стала известна дата премьеры новейшего Mitsubishi Outlander

Только ленивый не упрекнул Mitsubishi за то, что Outlander не просто долгожитель, а самый настоящий ветеран. Впрочем, в этом виноваты не столько представители «трех бриллиантов», сколько боссы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, настоявшие на том, чтобы новинку строили на платформе Nissan X-Trail. Это здорово затянуло выход свежего поколения. И вот, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», премьера состоится практически со дня на день.

Итак, мировая премьера Mitsubishi Outlander состоится 16 февраля. Помимо самого автомобиля, публике вдобавок презентуют усовершенствованную систему полного првиода Super All-Wheel Control (S-AWC): как уверяет пресс-служба японской марки, последние достижения обеспечат водителю «уверенность и безопасность в любых погодных и дорожных условиях».

Впрочем, папарацци уже подловили новый Mitsubishi Outlander во всей красе. Качество снимков, увы, не самое высокое. Однако даже по этим «пиксельным» фотографиям мы сделали вполне однозначный вывод: следующий «Аут» очень даже хорош собой!

Сперва новинку увидят фанаты из США, Канады и Пуэрто-Рико, а потом — все остальные. И пока она будет добираиться до России, покупатели могут обратить внимание на подновленный Mitsubishi ASX, который портал «АвтоВзгляд» только что выставил против Renault Arkana.

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25 января 2021
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