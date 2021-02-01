Haval выплатит компенсации хозяевам сгоревших в России машин

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», в российском отделении «Хавейла» смогли довольно быстро найти причину зимних пожаров. Как гласит официальное заявление компании, проблемой оказались топливные трубки между насосом и фильтром — их могли повредить при транспортировке новых авто.

Соответственно, на замену злосчастных трубопроводов отправятся 16 075 машин. При этом Росстандарт рекомендовал «владельцам транспортных средств Haval F7/F7X ограничить эксплуатацию своих автомобилей». Или, проще говоря, не ездить, пока дилер не устанит неисправность.

Для тех, у кого машины уже успели сгореть, «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» поспешил предложить варианты досудебного урегулирования. Компания предлагает либо выдать новый (!) автомобиль, либо — вернуть деньги. Об этом сообщают владельцы кроссоверов на форуме haval-clubs.ru. Что же, это самый правильный поступок со стороны производителя.

Между тем, некоторое время назад компания Haval пообещала порадовать россиян пятью новыми автомобилями. И, похоже, один из них — кроссовер с довольно романтичным названием First Love («Первая любовь») — уже готовится к выходу на рынок. Портал «АвтоВзгляд» уточнил подробности.