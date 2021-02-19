Chery Tiggo 7 Pro доработали специально для России

Весь комплект переделок оказался достаточно полезным: в машину уложили полноразмерное запасное колесо вместо «докатки», в багажнике установили 12-вольтовую розетку, а для передних порогов организовали подсветку.

Замыкают список дополнительные резиновые уплотнители на задних дверях, что защищают пороги от грязи. Кроме того, китайцы расщедрились на хромированные молдинги по низу окон. В продаже доработанные автомобили появятся 19 февраля.

Любопытно, но Chery Tiggo 7 Pro, по словам самих китайцев, должен навязать смертельную борьбу эталону сегмента — Volkswagen Tiguan. Каковы реальные шансы, что азиатский воображала одержит победу в этой схватке, выяснил в ходе тест-драйва портал «АвтоВзгляд».