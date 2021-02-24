Chery открывает в России продажи «элитного» кроссовера Tiggo 8 Pro

Сразу расскажем, что в России модель будут продавать под именем Chery Tiggo 8 Pro. Притом прежняя «восьмерка» останется на рынке, а версия Pro примерит статус флагмана модельного ряда.
По собственной информации портала «АвтоВзгляд», новинка выйдет со 186-сильным турбомотором 1.6 TGDI, тогда как для «обычного» Tiggo 8 доступны движки объемом 1,5 (147 л. с.) и 2,0 (170 л. с.) литра.
Кроме того, «прошке» перепадет совершенной иной салон — с оригинальной передней панелью, двумя 12-дюймовыми экранами, а также 8-дюймовым тачскрином управления климат-контролем.
- Стильный кроссовер TIGGO 8 PRO и семейный кроссовер TIGGO 8 будут представлены в модельной линейке CHERY одновременно и станут «флагманскими партнерами» для укрепления позиций бренда в сегменте SUV, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» расширение российской гаммы моделей директор АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» Владимир Шмаков.
Комплектации и цены будут раскрыты немного позднее, хотя ждать осталось недолго, ведь официальная презентация и старт продаж назначаены на март.
И еще одна новость от бренда Chery. Кроссовер Tiggo 7 Pro вышел на российский рынок лишь осень прошлого года, а китайцы уже поспешили провести его модернизацию. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, каким доработкам пришлось подвергнуть машину, чтобы угодить покупателям.