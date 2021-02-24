Chery открывает в России продажи «элитного» кроссовера Tiggo 8 Pro

Сразу расскажем, что в России модель будут продавать под именем Chery Tiggo 8 Pro. Притом прежняя «восьмерка» останется на рынке, а версия Pro примерит статус флагмана модельного ряда.

По собственной информации портала «АвтоВзгляд», новинка выйдет со 186-сильным турбомотором 1.6 TGDI, тогда как для «обычного» Tiggo 8 доступны движки объемом 1,5 (147 л. с.) и 2,0 (170 л. с.) литра.

Кроме того, «прошке» перепадет совершенной иной салон — с оригинальной передней панелью, двумя 12-дюймовыми экранами, а также 8-дюймовым тачскрином управления климат-контролем.