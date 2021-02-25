Nissan объяснил, почему Ariya станет лучшим японским кроссовером

Каждый изгиб кузова Nissan Ariya был тщательно скорректирован командой инженеров из Европейского технического центра марки. Плоское днище модели обеспечивает стабильное вождение, в то время как обтекаемые линии уменьшают сопротивление воздуха.

- Мы ожидаем, что запас хода увеличится по сравнению с заявленными в 2020 году в ходе мировой премьеры 500 км. Это придаст водителям больше уверенности в том, что они смогут двигаться дальше на одном заряде аккумулятора, — сказал порталу «АвтоВзгляд» Марко Фиораванти, вице-президент по планированию продукта Nissan в Европе.

По предварительным данным, в Японии и Европе продажи нового электрокроссовера должны стартовать примерно через полгода. Следом свежую разработку представят и в других регионах, включая Россию.

А пока самая свежая новинка от «Ниссана» — новый Qashqai. Конечно, японцы обещали, что свежая версия удивит дизайном. Но чтобы так! По факту реальность превзошла любые ожидания. Портал «АвтоВзгляд» раскрывает подробности.