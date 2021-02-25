Nissan объяснил, почему Ariya станет лучшим японским кроссовером

Фото производителя.
Марка Nissan пообещала, что новейший электрический кроссовер Ariya должен стать лучшим «паркетником» японской марки по аэродинамике. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», инженеры хотят достичь коэффициента аэродинамического сопротивления (Cd) на уровне 0,297.

Каждый изгиб кузова Nissan Ariya был тщательно скорректирован командой инженеров из Европейского технического центра марки. Плоское днище модели обеспечивает стабильное вождение, в то время как обтекаемые линии уменьшают сопротивление воздуха.

- Мы ожидаем, что запас хода увеличится по сравнению с заявленными в 2020 году в ходе мировой премьеры 500 км. Это придаст водителям больше уверенности в том, что они смогут двигаться дальше на одном заряде аккумулятора, — сказал порталу «АвтоВзгляд» Марко Фиораванти, вице-президент по планированию продукта Nissan в Европе.

По предварительным данным, в Японии и Европе продажи нового электрокроссовера должны стартовать примерно через полгода. Следом свежую разработку представят и в других регионах, включая Россию.

А пока самая свежая новинка от «Ниссана» — новый Qashqai. Конечно, японцы обещали, что свежая версия удивит дизайном. Но чтобы так! По факту реальность превзошла любые ожидания. Портал «АвтоВзгляд» раскрывает подробности.

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25 февраля 2021
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