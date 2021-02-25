Объявлены сроки появления минивэна Kia Carnival на российском рынке

Kia Motors Russia & CIS распространила официальное сообщение о том, что на заводе «Автотор» в Калининграде стартовало производство кроссвэна Kia Carnival. Одновременно компания объявила, что его российские продажи начнутся во втором квартале 2021 года. То есть не ранее апреля.

Известно, что этот переднепривоный автомобиль уже в базовой комплектации получит датчики парковки, мультимедийную систему с 8-дюймовым дисплеем и пакет «теплые опции». Kia Carnival для российского рынка оснастят бензиновым 3,5-литровым и дизельным 2,2-литровым двигателями, работающим в паре с единственной КП — 8-ступенчатым «автоматом». Вэн будет доступен в двух вариантах компоновки салона: с 7 и 8 местами для водителя и пассажиров.