Восьмая жизнь: первый видеообзор нового кроссовера Chery Tiggo 8 PRO

Chery Tiggo 8 продают у нас с прошлого года, а нынешней весной китайцы вывели на рынок еще и Tiggo 8 Pro. Автомобиль позиционируют как флагманский кроссовер с богатой комплектацией, а в конкуренты прочат Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail и Skoda Kodiaq. При этом цены пока держат в тайне.

В базовой версии машина будет доступна с 2-литровым атмосферным мотором отдачей 170 л. с. По словам представителей компании, он неплохо себя показал и был тепло встречен покупателями.