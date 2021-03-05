Восьмая жизнь: первый видеообзор нового кроссовера Chery Tiggo 8 PRO

Chery Tiggo 8 продают у нас с прошлого года, а нынешней весной китайцы вывели на рынок еще и Tiggo 8 Pro. Автомобиль позиционируют как флагманский кроссовер с богатой комплектацией, а в конкуренты прочат Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail и Skoda Kodiaq. При этом цены пока держат в тайне.
В базовой версии машина будет доступна с 2-литровым атмосферным мотором отдачей 170 л. с. По словам представителей компании, он неплохо себя показал и был тепло встречен покупателями.
А самой главной новинкой стало появление наддувного мотора объемом 1,6 литра и мощностью 186 сил. Этот агрегат мы знаем по Cheryexeed TXL.
Внешность и салон почти не изменились, хотя мы ждали самых больших новаций именно во «внутреннем мире» модели. Под конец добавлю, что нам обещали еще и полноприводную версию, которую должны представить в конце года.
За сим, пожалуй, хватит слов. Лучше один раз увидеть, чем восемь раз прочитать — чем отличается версия Pro от обычной «восьмерки» смотрите в нашем видеообзоре.