Восьмая жизнь: первый видеообзор нового кроссовера Chery Tiggo 8 PRO

Фото: АвтоВзгляд
Chery Tiggo 8 Pro — новый флагман марки Chery. Это самая богатая версия трехрядного кроссовера Tiggo 8. Теперь обе машины станут продавать одновременно. Портал «АвтоВзгляд» одним из первых оценил новинку, и готов поделиться впечатлениями.

Chery Tiggo 8 продают у нас с прошлого года, а нынешней весной китайцы вывели на рынок еще и Tiggo 8 Pro. Автомобиль позиционируют как флагманский кроссовер с богатой комплектацией, а в конкуренты прочат Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail и Skoda Kodiaq. При этом цены пока держат в тайне.

В базовой версии машина будет доступна с 2-литровым атмосферным мотором отдачей 170 л. с. По словам представителей компании, он неплохо себя показал и был тепло встречен покупателями.

А самой главной новинкой стало появление наддувного мотора объемом 1,6 литра и мощностью 186 сил. Этот агрегат мы знаем по Cheryexeed TXL.

Внешность и салон почти не изменились, хотя мы ждали самых больших новаций именно во «внутреннем мире» модели. Под конец добавлю, что нам обещали еще и полноприводную версию, которую должны представить в конце года.

За сим, пожалуй, хватит слов. Лучше один раз увидеть, чем восемь раз прочитать — чем отличается версия Pro от обычной «восьмерки» смотрите в нашем видеообзоре.

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5 марта 2021
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