Премьеру нового Toyota Land Cruiser 300 снова отложили

Судя по всему, коронавирусный локдаун до сих пор сказывается на автобизнесе и нарушает график вывода новых моделей на рынок. По сообщению BestCarWeb, из-за сбоев в поставках электронных компонентов, первые экземпляры нового «Крузака» японские покупатели получатне раньше августа.

Напомним, что премьеру нового поколения внедорожника мы ждем уже несколько лет, но до сих пор нет достоверной информации о том, каким же будет Land Cruiser 300. Ожидается, что модель станет базироваться на одной из разновидностей модульной архитектуры TNGA, при этом рамную конструкцию «Крузак», естественно, сохранит. Кстати, то, что рама у модели будет всегда, представители компании рассказывали еще на российской премьере родственного Toyota Fortuner.

Кроме того, известно, что «Ленд Крузер» лишится мощного V8, который заменят на 3,5-литровую V-образную «шестерку».