Обновленный кроссовер Bentley Bentayga стал доступен для российских миллионеров

Фото производителя.
На нашем рынке за роскошный кроссовер марка Bentley просит около 15 миллионов рублей. И это, разумеется, стартовая цена, которую можно увеличивать практически до бесконечности, заказывая дополнительные пакеты и опции. Но если прайсы были названы еще прошлой осенью, то сейчас первые автомобили передали клиентам.

Побывав на презентации модернизированного Bentley Bentayga, обозревать портала «АвтоВзгляд» сразу подметил переработанную передняя часть. Модель обзавелась иным бампером с перелицованными воздухозаборниками, видоизмененной радиаторной решеткой, новым капотом и матричными фарами, установленными чуть выше и ближе к краям кузова.

Сзади — обновленные фонари, заимствованные у Continental GT, патрубки выхлопной системы и спойлер иной формы, перемещенная на бампер площадка для регистрационного знака.

Фото производителя.

Внутри — полностью виртуальные приборы, трапециевидные дефлекторы климатической системы, сменившие на боевом посту круглые, а также обновленная «мультимедийка» с тачпадом диагональю 10,9 дюйма и доработанной навигацией.

Первой в продажу поступила «Бентайга» с четырехлитровым турбированным V8 мощностью 550 л. с. Следом за этой модификацией должна прийти версия Speed, «вооруженная» W12: с этим движком разгон до 100 км/ч занимает 3,9 с, а максимальная скорость составляет 306 км/ч.

Между тем, в Центре передовых технологий Bentley, который занимается двигателями W12, собрали и протестировали мотор мощностью 659 л. с. (900 Н·м). Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», мегадвижок установят на первый клиентский Bentley Mulliner Bacalar.

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15 марта 2021
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