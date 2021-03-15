Обновленный кроссовер Bentley Bentayga стал доступен для российских миллионеров

Побывав на презентации модернизированного Bentley Bentayga, обозревать портала «АвтоВзгляд» сразу подметил переработанную передняя часть. Модель обзавелась иным бампером с перелицованными воздухозаборниками, видоизмененной радиаторной решеткой, новым капотом и матричными фарами, установленными чуть выше и ближе к краям кузова.
Сзади — обновленные фонари, заимствованные у Continental GT, патрубки выхлопной системы и спойлер иной формы, перемещенная на бампер площадка для регистрационного знака.
Внутри — полностью виртуальные приборы, трапециевидные дефлекторы климатической системы, сменившие на боевом посту круглые, а также обновленная «мультимедийка» с тачпадом диагональю 10,9 дюйма и доработанной навигацией.
Первой в продажу поступила «Бентайга» с четырехлитровым турбированным V8 мощностью 550 л. с. Следом за этой модификацией должна прийти версия Speed, «вооруженная» W12: с этим движком разгон до 100 км/ч занимает 3,9 с, а максимальная скорость составляет 306 км/ч.
Между тем, в Центре передовых технологий Bentley, который занимается двигателями W12, собрали и протестировали мотор мощностью 659 л. с. (900 Н·м). Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», мегадвижок установят на первый клиентский Bentley Mulliner Bacalar.