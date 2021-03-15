Обновленный кроссовер Bentley Bentayga стал доступен для российских миллионеров

Побывав на презентации модернизированного Bentley Bentayga, обозревать портала «АвтоВзгляд» сразу подметил переработанную передняя часть. Модель обзавелась иным бампером с перелицованными воздухозаборниками, видоизмененной радиаторной решеткой, новым капотом и матричными фарами, установленными чуть выше и ближе к краям кузова.

Сзади — обновленные фонари, заимствованные у Continental GT, патрубки выхлопной системы и спойлер иной формы, перемещенная на бампер площадка для регистрационного знака.