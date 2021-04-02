Кроссовер Nissan Ariya готовится приехать в Россию

В процессе проектирования электромобиля инженеры учитывали, что этому «Ниссану» предстоит появиться во многих уголках мира. К примеру, на испытательном полигоне на Хоккайдо отдельные участки трассы представляли собой извилистое шоссе, покрытое гудроном, — это достаточно распространенный вид дорог во многих регионах, включая Европу.

Для более тщательного анализа поведения машины кроссовер также прошел серию местных испытаний на европейских трассах, для которых характерно наличие крутых поворотов, скоростных автострад и горных дорог.

По итогам тестов вдобавок было решено, что модельный ряд евроверсии Nissan Ariya будет состоять из четырех модификаций. Это задне- и полноприводные авто мощностью 63 и 87 кВт. Напомним, что модель со временем должна добраться до России, а значит, к нам приедут именно европейские исполнения «Арии».

Но еще раньше мы увидим новый Nissan Pathfinder. Несмотря на то, что продажи этого кроссовера на российском рынке еще на начались, автомобили вовсю раскатывают по дорогам общего пользования. Похоже, у дилеров японский кроссовер появится раньше, чем планировалось.