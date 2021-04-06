В России начались продажи нового кроссовера Opel Crossland

Напомним, что прошлой осенью Opel Crossland пережил интересное обновление: модель получила так называемый «Визор» — единый модуль, который совмещает оптику, решетку радиатора и логотип бренда. Кроме того, при модернизации модели инженеры разработали новые пружины и амортизаторы, а также установили новый промежуточный вал рулевой колонки.

В нашу страну приедет единственная версия со 110-сильный бензиновым турбомотором объемом 1,2 литра и шестиступенчатым «автоматом». Привод — только передний, поскольку французская платформа, на которой базируется модель, не поддерживает трансмиссию 4х4. По длине (4,2 метра) новичок уступает даже не самой большой «Крете»…