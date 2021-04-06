В России начались продажи нового кроссовера Opel Crossland

Напомним, что прошлой осенью Opel Crossland пережил интересное обновление: модель получила так называемый «Визор» — единый модуль, который совмещает оптику, решетку радиатора и логотип бренда. Кроме того, при модернизации модели инженеры разработали новые пружины и амортизаторы, а также установили новый промежуточный вал рулевой колонки.
В нашу страну приедет единственная версия со 110-сильный бензиновым турбомотором объемом 1,2 литра и шестиступенчатым «автоматом». Привод — только передний, поскольку французская платформа, на которой базируется модель, не поддерживает трансмиссию 4х4. По длине (4,2 метра) новичок уступает даже не самой большой «Крете»…
В базовую комплектацию включены шесть подушек безопасности, передние электростеклоподъемники, обычный кондиционер, плюс обогревы передних сидений и рулевого колеса. Продолжают список круиз-контроль, задний парктроник, датчик света и простая медиасистема. Колесные диски — 16-дюймовые стальные.
Интересно, что специально для России машину оснастили металлической защитой двигателя, запасным колесом вместо ремкомплекта, а также генератором на 150 Ампер и аккумулятором на 60 Ампер-часов.
Кроме того, Opel Crossland оснащен электронной имитацией межколесной блокировки под названием- IntelliGrip. Она предлагает на выбор один из четырех режимов работы: стандартный, снег, грязь и песок, не считая возможности отключения системы.
И еще одна «кроссоверная» новость. Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, из линейки популярного китайского кроссовера Geely Atlas исчезли версии с турбированным двигателем.