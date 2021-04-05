Стало известно, сколько получают «кремлевские водители»

В трех учреждениях — «Автотранспортный комбинат», «Транспортный комбинат Россия» и «Автобаза №2» — сейчас работает более 3000 водителей. И многим из них не оплачивают за переработки в выходные. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на жалобу «Профсоюза работников учреждений управделами президента РФ».

Еще одна проблема, на которую пожаловались «кремлевские водители» — при техобслуживании на ведомственные автомобили вместо оригинальных деталей часто ставятся дешевые китайские запчасти. Вдобавок шоферскую братию, что возит государственных мужей, часто штрафуют городские камеры и инспекторы ЦОДД, но оплачивать штрафные квитанции, а также платную парковку работягам приходится из своего кармана.

А случись авария, риски за ДТП «висят» на водителях, поскольку руководство гаражей экономит на полисах КАСКО, оформляя лишь обязательную «автогражданку». В общем, работа на Кремль — отнюдь не сахар…

И еще одна скандальная новость. Поняв, что благодаря навигаторам и специальным приложениям на смартфонах водители все реже попадаются в объективы комплексов фиксации нарушений, власти придумали новую уловку. Имя ей — электронные дорожные знаки.