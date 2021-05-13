У Land Rover Discovery Sport появилась городская версия

Специальная серия Urban Edition создана на основе комплектации R-Dynamic. Она главным образом отличается особыми элементами дизайна: это затемненные алюминиевые детали отделки, сиденья из искусственной кожи и черная контрастная крыша.

Вдобавок «Урбану» полагаются информационно-развлекательные системы Pivi и Pivi Pro. Притом «мультимедийка» начинает работать сразу после включения — это обеспечивают специальный тарифный план и отдельная батарея.

Кроме того, у всех Discovery Sport 2022 модельного года имеется расширенный набор систем помощи водителю. В него входят функция автоматического торможения, плюс система Rear Collision Monitor, что постоянно мониториит пространство позади автомобиля.

Кстати, буквально накануне британцы рассекретили новую специальную версию Bronze Collection (то бишь — «Бронзовую коллекцию») для Range Rover Evoque. Портал «АвтоВзгляд» рассмотрел, чем таким особенным новинка выделяется на фоне обычных «Эвоков».