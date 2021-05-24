Почему «черные» Kia Sportage пользуются повышенным спросом у россиян

Чтобы закрепить успех, Black Edition теперь можно заказать и в более простой комплектации Luxe+. Такую машину будет отличать обширный темный декор: черные решетка радиатора, колесные диски, багажные рейлинги, эмблемы на кузове и подложки в фарах.

В салоне — антрацитовая отделка, но если дорогой версии Prestige Black Edition полагается искуственная кожа, то сиденья Luxe+ обшиты тканью. Глянцевые вставки, украшающие центральную консоль, уступили место матовым. Стоит все это великолепие минимум 1 994 900 рублей.

Кстати, чтобы приобрести обычный Kia Sportage, теперь надо отдать от 1 794 900 «целковых». Раньше было дешевле, но российский офис марки постановил, что в базовое исполнение можно и нужно добавить пакет теплых опций, а также автоматическую коробку вместо «механики».

И вообще, именно «народная» Kia оказалась маркой, которая переписывает ценники чаще остальных: легко посчитать, что за прошедшие месяцы «корейцы» дорожали уже 5 раз! Притом последнее обновление прайс-листов состоялось совсем недавно.