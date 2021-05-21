Российские перевозчики все чаще выбирают тягачи Ford F-MAX

Новые седельные тягачи F-MAX — это первые грузовики Ford Trucks в автопарке компании. Одной из причин, по которой клиент выбрал эту модель, стала широкая 2,5-метровая кабина с ровным полом, множеством мест для хранения личных вещей, двумя спальными местами, холодильником на 38 литров.

Тягачи агрегатируются экономичным двигателем Ecotorq объемом 12,7 литра мощностью 500 л. с. и 12-ступенчатой автоматизированной трансмиссией ZF TraXon. Также F-MAX оборудован двумя автономными отопителями, подогревом водительского сиденья и обогревом ветрового стекла.

И продолжая тему коммерческих «Фордов». Недавно семейство седельных тягачей Ford F-MAX пополнилось новым вариантом исполнения под немудреным названием L. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», новинка отличается не только удлиненной колесной базой, но и возможностью проехать 5000 км после заправки полного бака.