Российские перевозчики все чаще выбирают тягачи Ford F-MAX

Фото: Ford Trucks.
Тягач Ford Trucks F-MAX, обладатель званий «Международный грузовик года» и «Грузовик года в России», находит все новых почитателей среди российских транспортных компаний. Так, сразу пять машин приобрела транспортно-логистическая компания «АТП-СОЮЗ» из краснодарского города Кропоткин, парк которой насчитывает свыше двухсот единиц грузовой техники.

Новые седельные тягачи F-MAX — это первые грузовики Ford Trucks в автопарке компании. Одной из причин, по которой клиент выбрал эту модель, стала широкая 2,5-метровая кабина с ровным полом, множеством мест для хранения личных вещей, двумя спальными местами, холодильником на 38 литров.

Тягачи агрегатируются экономичным двигателем Ecotorq объемом 12,7 литра мощностью 500 л. с. и 12-ступенчатой автоматизированной трансмиссией ZF TraXon. Также F-MAX оборудован двумя автономными отопителями, подогревом водительского сиденья и обогревом ветрового стекла.

И продолжая тему коммерческих «Фордов». Недавно семейство седельных тягачей Ford F-MAX пополнилось новым вариантом исполнения под немудреным названием L. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», новинка отличается не только удлиненной колесной базой, но и возможностью проехать 5000 км после заправки полного бака.

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21 мая 2021
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