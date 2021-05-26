Стала известна дата российской премьеры нового Hyundai Tucson

Российская презентация нового поколения Hyundai Tucson состоится 31 мая. И хотя представители корейского бренда предпочитают скрывать подробности до премьеры, некоторые нюансы стали известны редакции портала «АвтоВзгляд».

В частности, мы знаем, что россияне получат длиннобазный вариант модели, у которой расстояние «от бампера до бампера» составляет 4630 мм. В Европе же предлагается укороченная 4,5-метровая версия.

Так что нам, откровенно говоря, повезло, ведь растянутая колесная база и увеличенный задний свес гарантируют просторный салон и объемистый багажник.

Моторов заявлено пока лишь два. Очевидно, что самым популярным предстоит стать бензиновому атмосфернику объемом 2 литра мощностью в 150 л. с. (192 Нм) — точно такой же можно встретить на «Элантре».

В трансмиссии готовы трудиться 6-ступенчатые «механика» или «автомат», а привод бывает передним или полным. С двухлитровым турбодизелем с отдачей в 186 л. с. (416 Нм) стыкуются только 8-диапазонный «автомат» и полноприводная трансмиссия.

И еще. Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, на питерском заводе Hyundai стартовала тестовая сборка кроссоверов Creta второго поколения. Первые экземпляры автомобилей успешно сошли с конвейера. А значит — самое время представить новинку потребителям.