В Россию привезли самый мощный Peugeot 2008

Новая версия под названием GT получила давно знакомую бензиновую турботройку объемом 1,2 литра, но ее отдача отынне повышена до 150 л. с. и 240 Нм. Компанию этому мотору составил восьмиступенчатый «автомат» Aisin, тогда как менее мощным исполнениям полагается «шестиступка».

Опознать самый бодрый (разгон до «сотни» занимает 8,7 секунды) «две тысячи восьмой» можно по особенному декору кузова, черной крыше и полностью светодиодной оптике. Правда, отдать за такой комплект придется внушительные 2 229 000 рублей.