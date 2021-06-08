В Россию привезли самый мощный Peugeot 2008

Новая версия под названием GT получила давно знакомую бензиновую турботройку объемом 1,2 литра, но ее отдача отынне повышена до 150 л. с. и 240 Нм. Компанию этому мотору составил восьмиступенчатый «автомат» Aisin, тогда как менее мощным исполнениям полагается «шестиступка».
Опознать самый бодрый (разгон до «сотни» занимает 8,7 секунды) «две тысячи восьмой» можно по особенному декору кузова, черной крыше и полностью светодиодной оптике. Правда, отдать за такой комплект придется внушительные 2 229 000 рублей.
Кроме того, для Peugeot 2008 теперь доступны новые опции: это адаптивный круиз-контроль, система удержания внутри полосы и автоматический парковщик. На цены такое «расширение» не повлияло: в «базе» компактный кроссовер по-прежнему стоит 1 669 000.
Увы, при таких ценах Peugeot остаются редкими гостями на наших дорогах. Скажем, на рестайлинговый 5008, который добрался до нас только этой весной, с интересом оборачиваются. Но в глазах прохожих нет огня. В том, почему этот семиместный автомобиль обделен вниманием покупателей, разбирался портал «АвтоВзгляд», применив довольно необычную методику испытаний.