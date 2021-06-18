Land Rover выпустит Defender, работающий на водороде

Инженерный проект Jaguar Land Rover, известный как Project Zeus, частично финансируется центром Advanced Propulsion Center при поддержке правительства. Он должен помочь инженерам компании понять, как можно оптимизировать силовую установку на основе водородных топливных элементах (FCEV) для обеспечения высокой производительности, большого запаса хода, удобства заправки, возможности буксировки, внедорожных качеств и прочих параметров.

Испытания прототипа Land Rover Defender с FCEV начнутся в конце 2021 года в Великобритании. Jaguar Land Rover будет работать над проектом Zeus в партнерстве с мировыми лидерами в области исследований и разработок компаниями Delta Motorsport, AVL, Marelli Automotive Systems и UKBIC.