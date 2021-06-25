Внешность новой LADA Niva разработает бывший дизайнер Aston Martin

Бывший руководитель дизайнерской команды Aston Martin Майлз Нюрнбергер возглавит аналогичное подразделение румынского бренда Dacia, являющегося дочерней компанией французского Renault. Как пишет издание Autocar, Нюрнбергер по не названным причинам покинул английскую марку, проработав до этого в ней около 13 лет.

Говорится, что в Dacia британец займется воплощением в металл и пластик концепт внедорожника под названием Bigster. Кроссовер должен встать на конвейер к 2025 году. Ранее сообщалось, что основанная на идеологии Bigster машина появится в модельной линейке трех брендов: Dacia, Lada и Renault. Имея одинаковый конструктив, эти кроссоверы будут иметь до 85% общих комплектующих.

С учетом озвученных недавно планов Renault полностью перевести машины бренда LADA на иностранную платформу, можно предположить, что и такая модель, как Niva получит зарубежную техническую базу. В этой связи, проект Bigster как нельзя лучше подходит на роль основы для следующего поколения вазовского внедорожника.