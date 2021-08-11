В Россию привезли обновленный кроссовер Jaguar F-Pace

Еще одно новшество — версия R-Dynamic Black, что отличается особым дизайном экстерьера и интерьера. В пакет Black Pack входят темные корпуса боковых зеркал и 20-дюймовые колесные диски, тонированные стекла и панорамная крыша. В салоне пассажиры увидят специальную отделку Satin Charcoal Ash и металлические накладки на педали

В России версия R-Dynamic Black будет представлена с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 249 л. с. Для остальных «Ягуаров» вдобавок доступны дизели объемом 2 и 3 литра и отдачей 199 л. с. и 300 л. с., соответственно.

Кроме того, F-Pace 2022 года получил «непробиваемые» шины, у которых изнутри нанесен защитный герметик, уберегающий покрышку от прокола. Сроки появления, а также ценники новинки пока не объявлены.

Кстати, некоторое время назад портал «АвтоВзгляд» рассуждал на тему, что японская и британская автомобильные школы — абсолютно разные по своим подходам к тому, каким должен быть настоящий премиальный кроссовер.

Более того: англичане не очень-то считают QX50 конкурентом своей благородной «кошке» Jaguar F-Pace. Тем не менее, раз уж они играют на люксовой волне в одной рыночной нише, мы решили свести оппонентов в равной дуэли, чтобы выявить лучшего