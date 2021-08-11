Оператор каршеринга ремонтирует сломавшиеся на ходу автомобили за счет клиентов

Яна Кувшинова, арендовав машину у оператора капшеринга «Делимобиль», внимательно осмотрела кузов и салон автомобиля, отправилась по делам. Как утверждает женщина, во время движения в машине появились сигналы, похожие на звуки парктроника, но менее прерывистые.
- Чтобы понять, что происходит и посмотреть в чем проблема, я решила остановиться, и стала искать место для парковки, — рассказала Кувшинова в социальных сетях. — Так как все места на ближайшей стоянке были заняты, движение пришлось продолжить. Через 13 минут после начала аренды, машину резко повело вправо, я постаралась выправить траекторию, но это не удалось. В результате задела припаркованный на дороге автомобиль. Оправившись от шока, осмотрела днище машины — оказалось, что лопнула рулевая тяга и обездвижено переднее правое колесо. Рулевая тяга развалилась на две части. И это при скорости 20 км/ч…
О случившемся ДТП и технической неисправности автомобиля наша героиня немедленно сообщила оператору компании, зафиксировала все детали случившегося на фото с привязкой к географическим координатам и времени/дате снимка, привезла оригиналы документов, полученные от ГИБДД в офис каршерингового сервиса.
Завершилась сессия аренды авто списанием суммы в размере 56 551 рублей с абонентского счета пользовательницы услуги. Деньги были взяты «Делимобилем» за восстановительный ремонт внутренних и внешних повреждений передней части авто, возникших в результате аварии. Претензию о том, что повреждение рулевой рейки говорит о сильном износе машины и полном отсутствии ее надлежащего и своевременного обслуживания, а обнаружить при визуальном осмотре эту неполадку невозможно, «Делимобиль» не принял.
Более того, по мнению оператора каршеринга, весь его автопарк отвечает всем стандартам безопасности. А при пробеге авто 2019 года выпуска в 66 000 км «неполадки» такого рода в штатных обстоятельствах автомобиль получить попросту не мог.
Заключение экспертов «Делимобиля» после осмотра пострадавшего авто: повреждение было получено в результате наезда на препятствие или неровность на дороге. Мол, 7 июня автомобиль проходил плановый технический осмотр, в ходе которого поломок выявлено не было, следовательно, исключается поломка такого рода без внешнего фактора. В настоящий момент, москвичка планирует обратиться к юристам.
- Для того, чтобы доказать свою невиновность, пользовательнице каршеринга теперь придется провести независимую техническую экспертизу, цель которой — установить причинно-следственную связь между ДТП и произошедшей технической неисправностью данного автомобиля, — пояснил порталу «АвтоВзгляд» координатор движения «Синие ведерки», руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. — Осложняется ситуация тем, что в настоящий момент оператор каршеринга уже забрал автомобиль и скорее всего отремонтировал его. Поэтому установить независимой экспертизе, что стало причиной повреждения авто будет почти невозможно. Кроме того не ясно, зафиксировал ли инспектор ГИБДД наличии поломки автомобиля в протоколе о ДТП. И, к сожалению, никто не снимает с водителя обязанности в любом случае убедиться перед выездом в технической исправности автомобиля…
Одним словом, хотя мы и понимаем, что при внешнем осмотре машины установить подобную неполадку было невозможно, с точки зрения закона это может стать еще одним обстоятельством не в пользу пользователя каршеринга. Но в любом случае, попытаться добиться справедливости стоит, ведь в подобной ситуации может оказаться каждый пользователь каршеринга.