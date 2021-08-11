Оператор каршеринга ремонтирует сломавшиеся на ходу автомобили за счет клиентов

Яна Кувшинова, арендовав машину у оператора капшеринга «Делимобиль», внимательно осмотрела кузов и салон автомобиля, отправилась по делам. Как утверждает женщина, во время движения в машине появились сигналы, похожие на звуки парктроника, но менее прерывистые.

- Чтобы понять, что происходит и посмотреть в чем проблема, я решила остановиться, и стала искать место для парковки, — рассказала Кувшинова в социальных сетях. — Так как все места на ближайшей стоянке были заняты, движение пришлось продолжить. Через 13 минут после начала аренды, машину резко повело вправо, я постаралась выправить траекторию, но это не удалось. В результате задела припаркованный на дороге автомобиль. Оправившись от шока, осмотрела днище машины — оказалось, что лопнула рулевая тяга и обездвижено переднее правое колесо. Рулевая тяга развалилась на две части. И это при скорости 20 км/ч…

О случившемся ДТП и технической неисправности автомобиля наша героиня немедленно сообщила оператору компании, зафиксировала все детали случившегося на фото с привязкой к географическим координатам и времени/дате снимка, привезла оригиналы документов, полученные от ГИБДД в офис каршерингового сервиса.